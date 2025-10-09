российское информационное агентство 18+

Четверг, 9 октября 2025

Химическая диверсия: ВСУ взорвали участок аммиакопровода Тольятти – Одесса (ВИДЕО)

Вооруженные формирования Украины на территории Донецкой Народной Республики взорвали участок аммиакопровода Тольятти – Одесса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что подрыв был осуществлен сегодня, 9 октября, около 13:05. Повреждение трубопровода привело к выбросу к выбросу остатков аммиака.

«Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – уточнили в Минобороны России.

По данным ведомства, минирование аммиакопровода было проведено заблаговременно в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР. Диверсия была осуществлена в целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных Сил России, пояснили в Министерстве.

