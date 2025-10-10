В Донецкой Народной Республике обнаружили подземный туннель ВСУ, по которому боевики могли перемещаться незаметно для ВС РФ. Об этом сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа.

Как передает РИА «Новости» со слов военного, туннель был прорыт через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР. Секретный путь было сложно обнаружить с воздуха при помощи дронов.

С помощью подземного хода украинские боевики могли свободно перемещаться по посадке. К данному моменту все замеченные в туннеле военнослужащие ВСУ ликвидированы.

Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Расположенные рядом Дзержинск и Часов Яр ранее были освобождены ВС РФ.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

