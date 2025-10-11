ВС РФ бьют по инфраструктуре ВСУ и идут вперед на фронтах спецоперации

Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовали украинские вооруженные силы. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Ударам также подверглись места хранения вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 148 районах. В атаках по вражеским целям были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Тем временем российская армия продолжает теснить противника практически на всех направлениях в зоне спецоперации. Так, подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и ударили по ВСУ около Дробышево, Ставок, Новоселовки в ДНР и Купянска Харьковской области.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение и поразила силы ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Краматорск и Константиновка в ДНР.

Бойцы группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику у Владимировки, Новониколаевки, Торецкого, Димитрова, Белицкого, Рубежного и Сергеевки в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и нанесли удары по противнику около Степового, Сосновки, Вербового Днепропетровской области, Новониколаевки и Успеновки Запорожской области.

Вместе с тем подразделения группировки «Север» поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Могрица, Алексеевка и Варачино Сумской области, а также в Волчанске и у Двуречанского Харьковской области.

Группировка «Днепр» нанесла поражение врагу в районах населенных пунктов Каменское и Новоандреевка Запорожской области.

По данным Минобороны, суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1495 боевиков. Российские силы ПВО сбили 95 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

