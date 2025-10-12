Вооруженные силы России продолжают продвигаться в зоне специальной военной операции. За сутки потери ВСУ составили до 1460 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Кроме того, российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Также авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвигаются в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Бойцы группировки нанесли поражение ВСУ у Новониколаевки, Полтавки, Привольного, Успеновки Запорожской области и около Вишневого и Даниловки Днепропетровской области.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, ударив по противнику в районах населенных пунктов Московка, Прокоповка, Купянск Харьковской области, Ямполь, Новоселовка, Дробышево и Ставки в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 17 бригад ВСУ, терообороны и украинской нацгвардии у Красного Кута, Василевки, Новопавловки, Гришино, Торецкого, Димитрова и Красноармейска в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение и громит силы ВСУ районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Константиновка, Северск, Платоновка и Краматорск в ДНР.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и теробороны у Андреевки, Павловки, Варачино, Новой Сечи и Садков Сумской области и продолжили громить противника в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области.

Группировка войск «Днепр» атаковала вражеские силы у Приморского, Ивановки, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Степового Херсонской области.

Вместе с тем российскими силами ПВО сбиты девять реактивных снарядов системы HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube