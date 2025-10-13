Еще два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль армии России

Российские войска установили контроль еще над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции и вошли в город Дмитров в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Кроме того, ВС России в течение суток уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, поразили объекты ВПК Украины, склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» освободили село Боровская Андреевка Харьковской области и нанесли поражение ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка в ДНР. Противник лишился более 230 боевиков, бронетранспортера М113 производства США, 30 автомобилей, орудия полевой артиллерии. Также разбиты семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Вместе с тем подразделения группировки «Центр» освободили село Московское в ДНР. Также сообщается, что бойцы группировки зашли в восточные районы города Димитров в ДНР (украинское название Мирноград) и развивают наступление в его жилых кварталах, отметили в Минобороны. Кроме того, нанесено поражение противнику у Родинского, Василевки, Новопавловки, Торецкого, Удачного, Красноармейска, Ленино в ДНР, Ивановки и Филии Днепропетровской области. Вражеские потери составили до 535 боевиков, две боевые бронемашины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

В то же время «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и поразила силы ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Дроновка, Звановка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Степановка, Константиновка и Северск в ДНР.

Подразделения войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника и нанесли удары по ВСУ около Алексеевки, Григоровки, Вишневого Днепропетровской области, Полтавки и Привольного Запорожской области.

Группировка войск «Север» поразила силы противника в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области, а также в Волчанске Харьковской области.

Подразделения группировки «Днепр» атаковали противника у Николаевки, Томарина, Львова, Антоновки и Садового Херсонской области.

За сутки ВСУ потеряли на всех фронтах до 1500 боевиков.

Силы ПВО сбили в зоне спецоперации десять управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS и 344 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

