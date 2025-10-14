Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские силы продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Под контроль ВС РФ перешло село Балаган в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1560 боевиков и наемников, танк, 14 броневиков, 73 автомобиля и пикапа, 10 орудий полевой артиллерии, 15 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, уничтожены 13 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили десять авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 195 беспилотников самолетного типа.

