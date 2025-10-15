российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 октября 2025, 13:47 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России выбила ВСУ еще из двух сел в ДНР и Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

Российская армия в течение прошедших суток продолжила продвигаться вперед в зоне специальной военной операции и установила контроль еще над двумя населенными пунктами – Новопавловкой в ДНР и Алексеевкой Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Село Новопавловка, находящееся вблизи южной окраины города Красноармейска, освободили в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр». Алексеевку заняли бойцы группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области», – сказано в сообщении ведомства.

Вместе с тем российские войска продолжили удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также поражены склады боеприпасов, места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах. Вражеские цели были атакованы оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Силы противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Министр войны США призвал НАТО закупать больше оружия для Украины / В Курской области ранена еще одна мирная жительница после удара дрона по машине / Украинский дрон ударил по парковке в Белгородской области: погиб мирный житель / Минобороны РФ: днем над Белгородской областью сбиты 7 украинских беспилотников / ВСУ снова атаковали пассажирский автобус в Горловке: ранен мирный житель / В городе Шебекино при атаке беспилотника ранены два бойца самообороны / Дрон ВСУ атаковал работающий в поле комбайн: ранен мирный житель / Трамп заявил, что намерен сфокусироваться на украинском урегулировании

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,