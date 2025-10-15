Армия России выбила ВСУ еще из двух сел в ДНР и Днепропетровской области

Российская армия в течение прошедших суток продолжила продвигаться вперед в зоне специальной военной операции и установила контроль еще над двумя населенными пунктами – Новопавловкой в ДНР и Алексеевкой Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Село Новопавловка, находящееся вблизи южной окраины города Красноармейска, освободили в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр». Алексеевку заняли бойцы группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области», – сказано в сообщении ведомства.

Вместе с тем российские войска продолжили удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также поражены склады боеприпасов, места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах. Вражеские цели были атакованы оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Силы противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

