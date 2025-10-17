российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025, 13:39 мск

ВС РФ ответили восемью массовыми ударами на атаки Украины по гражданским объектам

Российские военнослужащие за неделю провели одну массированную и семь групповых атак по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в интересах украинской армии объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, под удары попали склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Отмечается, что все назначенные цели поражены.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

