ВС РФ ответили восемью массовыми ударами на атаки Украины по гражданским объектам

Российские военнослужащие за неделю провели одну массированную и семь групповых атак по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в интересах украинской армии объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, под удары попали склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Отмечается, что все назначенные цели поражены.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

