Пятница, 17 октября 2025, 13:39 мск

Российские войска освободили три поселка в Харьковской и Днепропетровской областях

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последние сутки под контроль ВС РФ перешли три поселка в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении в результате решительных действий заняли населенный пункт Тихое.

Тем временем, бойцы «Запада» освободили Песчаное, это второй населенных пункт, взятый под контроль Западной группировкой войск на этой неделе. 13 октября было освобождено село Боровская Андреевка.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли Приволье в Днепропетровской области. Ранее на неделе бойцы «Востока» взяли под контроль Алексеевку.

Центральная группировка войск в период с 11 по 17 октября освободила Московское, Балаган и Новопавловку в Донецкой Народной Республике.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

