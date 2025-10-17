российское информационное агентство 18+

Удар «Искандера» сорвал атаку ВСУ по России: уничтожены 65 дальних дронов

Скрин видео Минобороны РФ

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили место подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия вблизи Харькова. В результате атаки уничтожены десятки БПЛА, пусковые установки, автомобили и 30 боевиков ВСУ, в том числе операторы дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчет ОТРК «Искандер» нанес удар по месту подготовки к запуску БПЛА дальнего действия и грузовым автомобилям ВСУ в районе населенного пункта Мартовое», – говорится в сообщении.

В результате были уничтожены все выявленные цели – 65 БПЛА дальнего действия типа «Лютый», пять пусковых установок беспилотников, четыре фуры, перевозившие БПЛА, и 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур, уточнили в ведомстве.

Минобороны опубликовало видео удара по вражеским целям с дрона-разведчика.

Москва, Наталья Петрова

