Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам на Украине

За прошедшие сутки российские войска силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией нанесли удары по транспортным военным объектам на Украине.

В частности, как сообщает Министерство обороны РФ, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины.

Вместе с тем атакованы мастерская по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция ПВО ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах.

В то еж время средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube