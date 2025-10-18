Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам на Украине

За прошедшие сутки российские войска силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией нанесли удары по транспортным военным объектам на Украине.
В частности, как сообщает Министерство обороны РФ, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины.
Вместе с тем атакованы мастерская по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция ПВО ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах.
В то еж время средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Москва, Анастасия Смирнова
