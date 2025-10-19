российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 19 октября 2025, 14:33 мск

Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских беспилотников

Сегодня ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов над 12-ю регионами РФ.

Как сообщает Министерство обороны РФ, атака была отражена в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября. Самый серьезный удар пришелся на Самарскую область, где были сбиты 12 беспилотников. По пять БПЛА нейтрализованы над Ростовской и Воронежской областями, три – над территорией Республики Крым, по два – над Брянской и Липецкой областями. Еще по одному дрону уничтожено над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Как уточнил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, вооруженные формирования Украины пытались атаковать газоперерабатывающий завод. Частично повреждена инфраструктура предприятия и загорелся один из цехов. По его словам, обошлось без пострадавших.

Москва, Анастасия Смирнова

