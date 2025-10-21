Группировки войск ВС РФ улучшили позиции на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. О ситуации на фронте рассказали в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, Северная группировка войск улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области. Бойцы группировок войск «Запад», «Южная» и «Центр» также заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения из состава группировки «Восток» продвигаются вглубь украинской обороны.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Садовое, Никольское, Белозерка и Тягинка Херсонской области», – сообщили в министерстве.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1460 боевиков и наемников, три танка, 13 боевых бронированных машин, 58 автомобилей, 40 орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, боевая машина РСЗО «Град», уничтожены 18 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили авиабомбу и 137 беспилотников самолетного типа.

