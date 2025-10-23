Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Тем временем, авиация, беспилотники и артиллерия ВС РФ бомбят объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска дронов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Подразделения группировок войск «Запад», «Южной», «Центр» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Потери киевского режима за последние сутки составили свыше 1580 боевиков и наемников, два танка, 12 броневиков, 62 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Средствами ПВО перехватили три авиабомбы и 293 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube