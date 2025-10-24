Российские войска освободили Дроновку в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Дроновка на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. Об этом доложили министру обороны РФ Андрею Белоусову во время инспекции «Южной» группировки войск в зоне специальной военной операции.

Глава Минобороны проверил работу передового пункта управления одного из соединений «Южной» группировки, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности.

«Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства.

Министр обороны выразил благодарность военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении Дроновки.

Генерал Санчик также отметил, что в рамках исполнения поручения главы Минобороны о повышении мобильности тактических групп в подразделения регулярно поступают мотоциклы, квадроциклы и багги. Специалисты ремонтных подразделений группировки изготавливают самоходные транспортеры переднего края, которые оснащаются дополнительными модулями для эффективного выполнения боевых задач в зависимости от задач.

Кроме того, в подразделениях группировки используются и развиваются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения. «Только за октябрь универсальными наземными платформами было доставлено более 1500 тонн полезных грузов на боевые позиции», – отметил Санчик.

Министру обороны представили разработанную специалистами группировки наземную робототехническую платформу для доставки БПЛА, которая несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров. Она имеет стационарные зарядные устройства для дронов, что увеличивает автономность комплекса.

