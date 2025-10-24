За неделю Армия России отбила у ВСУ десять населенных пунктов

В период с 18 по 24 октября российская армия взяла под контроль десять населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, за это время были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на обстрелы ВСУ территорий РФ.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области.

Южной группировке войск удалось продвинуться в глубину обороны противника и взять под контроль Плещеевку и Дроновку в Донецкой Народной Республике.

Бойцы центра заняли поселки Чунишино, Ленино и Проминь в ДНР, а также Ивановку в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Полтавка, Павловка в Запорожской области и Першотравневое в Днепропетровской области.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», – добавили в МО.

Средствами ПВО за указанный период сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 авиабомб, 15 снарядов системы HIMARS, а также 1441 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

