ВС РФ нанесли ответный удар по объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ российских территорий. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу», – говорится в сообщении. В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Тем временем, группировки войск продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки потери ВСУ составили свыше 1385 боевиков и наемников, 20 броневиков, 82 автомобиля, 15 орудий артиллерии, 13 станций РЭБ. Уничтожены 18 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены две авиабомбы и 281 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

