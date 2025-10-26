Российские военные продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. О ситуации на фронте рассказали в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям шести бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное в Сумской области. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области», – добавили в МО.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и ударила по живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в Александровки, Красного Лимана в ДНР, Нечволодовки, Кутьковки, Моначиновки и Купянска в Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и атаковали формирования четырех бригад ВСУ и бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка в ДНР.

Центральная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение силам 13 бригад и трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Красноармейска, Гришино, Родинского, Димитрова, Торецкого в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

Подразделения Восточной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и атаковали формирования механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополье в Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Степногорска, Новоданиловки и Павловки в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСРФ нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах», – отметили в оборонном ведомстве.

Средства ПВО перехватили три авиабомбы и 116 БПЛА самолетного типа.

