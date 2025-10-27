российское информационное агентство 18+

Понедельник, 27 октября 2025, 20:54 мск

Армия России «отрезала» ВСУ от путей снабжения в районе Красноармейска

Фото Минобороны РФ

Все возможности для снабжения вооруженных формирований Украины в Красноармейске (украинское название – Покровск) «отрезаны» российскими войсками. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в комментарии телеканалу «Звезда».

«Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы по БК, как и по продовольствию, наверняка», – пояснил он.

Накануне глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, что группировка «Центр» завершила окружение группировки противника в 5,5 тысячи боевиков в районе Красноармейска и Димитрова.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что в Красноармейске российские подразделения расширяют зону контроля у железнодорожного вокзала. «Штурмовые группы 2 армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала», – уточнили в ведомстве.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

