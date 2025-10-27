ВС РФ не дают ВСУ прорвать окружение в Купянске и расширяют зону контроля в Красноармейске

Минобороны России сообщило, что российские войска продолжают уничтожать окруженные группировки ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске в ДНР.

По данным ведомства, в Купянске бойцы РФ пресекли четыре попытки украинских военных вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.

«В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee», – сообщили в Минобороны.

В Красноармейске (украинское название Покровск) российские подразделения расширяют зону контроля у железнодорожного вокзала. «Штурмовые группы 2 армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в течение дня в Красноармейске уничтожено свыше 60 украинских боевиков, две боевые бронемашины и три автомобиля.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла большая часть Красноармейска. По его словам, в городе продолжаются ожесточенные бои.

Накануне начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска завершили окружение подразделений украинской армии в районе Красноармейска и Димитрова. По его словам, блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона. Также Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» окружила город Купянск, в кольце находятся 18 боевых батальонов ВСУ.

Сообщалось, что на красноармейском и купянском направлениях в окружении находятся до 5,5 тыс. и 5 тыс. военнослужащих ВСУ соответственно.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube