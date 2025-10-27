Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о переходе под контроль Вооруженных сил РФ большей части города Красноармейска (украинское название Покровск). Он также рассказал о продвижении российской армии на краснолиманском направлении и на добропольском выступе.

«Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Также, по его словам, продолжается продвижение российских сил на краснолиманско-северское направлении, несмотря на все усилия ВСУ «сдержать наши подразделения». «Есть определенные успехи между Красным Лиманом и населенным пунктом Ямполь», – добавил Пушилин.

Российские войска продвигаются и на добропольском выступе, несмотря на продолжающуюся переброску резервов ВСУ, сообщил глава ДНР. «Наши подразделения продолжают и удерживать позиции во многом, а также еще и продвигаться в направлении населенного пункта Шахова, что тоже является, скажем так, из стратегических соображений достаточно важно», – сказал он.

Накануне начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска завершили окружение подразделений украинской армии в районе Красноармейска и Димитрова. По его словам, блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона. Сейчас перед группировкой «Центр» стоит задача по уничтожению окруженных сил противника в районе красноармейской и димитровской агломерации, отметил Герасимов на совещании с командующими группировками, задействованными в специальной военной операции.

По его данным, на красноармейском направлении в окружении находятся 5,5 тыс. украинских военных, на купянском направлении – до 5 тыс. военнослужащих ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что российские военнослужащие зашли в Красноармейск, и назвал ситуацию сложной. «Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу… Конечно, это создае сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», – заявил он (цитата по изданию «Страна.ua»).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

