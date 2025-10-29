Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ удалось занять село Вишневое в Днепропетровской области. Тем временем, группировки войск продолжают зачистку боевиков ВСУ, попавших в окружение в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и продолжила уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. «Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области», – добавили в МО.

Российские военные убеждают украинских солдат сдаться в плен. «Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни, – рассказали в Минобороны. – В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода».

Кроме того, штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны в Красноармейске в ДНР. «На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится ее зачистка», – сообщили в ведомстве.

Со стороны населенного пункта Гришино боевики ВСУ попытались деблокировать окруженную группировку, но потерпели поражение. Сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

Москва, Зоя Осколкова

