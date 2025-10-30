Российская армия освободила два поселка в Харьковской и Запорожской областях

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Садового в Харьковской области и Красногорского в Запорожской. Тем временем, в ДНР и Харьковской области подразделения ВС РФ пресекают попытки боевиков ВСУ прорвать окружение.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

В Купянске и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. Пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника.

Проводится зачистка разрозненных групп противника у Петропавловки и Куриловки. «В районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен, противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место», – добавили в МО.

Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Красногорское Запорожской области.

В Красноармейске в ДНР бойцы группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженных боевиков ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских формирований территории Гнатовки.

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино», – сообщили в Минобороны.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.

