Economist: без поддержки Евросоюза деньги у Украины закончатся в феврале

После резкого сокращения американской помощи Украине единственным источником поступления средств для Киева стала поддержка Евросоюза. Без финансирования от ЕС деньги у страны закончатся к концу февраля 2026 года, пишет журнал Economist.

Оборонные расходы Украины с начала конфликта, с учетом поставок западного вооружения и военных грантов, уже составили около 360 млрд долларов, подсчитали аналитики. Только в 2025 году размер расходов на ведение боевых действий составит 100-110 млрд, эта сумма рекордна и равна половине ВВП страны.

У Киева есть три источника финансирования – получение денег от США, внутренние заимствования и помощь, поступающая от стран Европы. Первые два постепенно иссякают, после прихода к власти президента Дональда Трампа ежемесячные ассигнования от Вашингтона практически прекратились.

Государственный долг Украины приблизился к 100% ВВП и составляет 192,71 млрд долларов. По данным украинского министерства финансов, крупнейшим внешним кредитором выступает Евросоюз.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет вести боевые действия еще два-три года. Для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026-2029) Украине потребуется еще около 389 млрд долларов как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений, отмечает Economist.

В свою очередь спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что конфликт с Киевом может закончиться в течение года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube