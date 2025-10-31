Российские войска за неделю освободили семь поселков в зоне спецоперации

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника. За прошедшую неделю удалось взять под контроль семь населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, российские войска продолжают блокировать группировки ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, отбивая попытки врага прорвать окружение.

С 25 по 31 октября подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад и двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Сумской области.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области. В районе Купянска штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. Завершается зачистка Петропавловка и Куриловки. Пресечена очередная попытка украинских боевиков вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок.

Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны Нечволодовки, Петровки и Московки, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.

В населенном пункте Красноармейск в ДНР подразделения 2-й армии группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ. Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку и 23 раза пытался прорвать окружение. Завершается зачистка Гнатовки, а штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт РОГ и закрепились в его юго-восточной части. Штурмовые отряды расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка в Днепропетровской области.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ», – добавили в МО.

За неделю средства ПВО перехватили 17 авиабомб, 10 снарядов HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 1701 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube