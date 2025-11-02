ВС РФ предотвратили попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и Купянске

В районе города Красноармейска в ДНР подразделения группировки войск «Центр» отбили девять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях, предпринятых с целью выхода из окружения. Как сообщило Минобороны РФ, также пресечена попытка прорыва боевиков штурмового полка «Скала» на бронемашине в сторону Гришино.

Вместе с тем российские бойцы продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока и расширили зону контроля в городе Димитрове в ДНР, заняв 26 зданий. За сутки в этом районе уничтожено до 140 украинских боевиков, три боевые бронемашины и два пикапа, в плен взято двое военных ВСУ.

В самом Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение блокированных сил ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города. Также завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР.

Помимо того, подразделения группировки улучшили свое положение по переднему краю и поразили силы 13 бригад ВСУ и украинской нацгвардии у населенных пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское в ДНР и около Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника за сутки составили более 520 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронемашин «Казак» и шесть автомобилей.

Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области. Продолжается уничтожение окруженной группировки противника в Купянске. Пресечена попытка прорыва ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Также отражены три атаки ВСУ у Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки Харьковской области с целью деблокирования окруженных подразделений.

Суточные потери противника в зоне ответственности группировки «Запад» составили до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, 18 автомобилей и четыре орудия артиллерии.

В районе Купянска за сутки уничтожено до 50 украинских боевиков, САУ «Гвоздика», бронеавтомобиль «Джура», два грузовика, пять пикапов и два квадроцикла. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник лишился до 215 военнослужащих, бронетранспортера М113, четырех боевых бронемашин, 18 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии. Также разбиты семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

«Северная» группировка продолжает громить ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

Бойцы группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику под Иванопольем, Константиновкой, Северском, Славянском и Резниковкой в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и поразили формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Гуляйполе, Новое Запорожье и Успеновка Запорожской области.

Группировка «Днепр» нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.

