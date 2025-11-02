российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 2 ноября 2025, 16:45 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России нанесла новые удары по объектам энергетики ВПК Украины

Российские войска в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Также нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.

Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Помимо этого, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть вражеских безэкипажных катеров.

Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 283 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

ВС РФ предотвратили попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и Купянске

Метки / Украина

ВС РФ предотвратили попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и Купянске / В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали два подростка / Над Россией за три часа сбили шесть украинских беспилотников / Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ / ВС РФ сжимают кольцо окружения в Димитрове и не дают ВСУ выйти из «котла» в Купянске / Силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионами России / ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Брянской области: пострадал один сотрудник / ВС РФ поразили места сборки украинских крылатых ракет «Фламинго»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,