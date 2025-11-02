Армия России нанесла новые удары по объектам энергетики ВПК Украины

Российские войска в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.
Также нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.
Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.
Помимо этого, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть вражеских безэкипажных катеров.
Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 283 БПЛА самолетного типа.
Москва, Наталья Петрова
