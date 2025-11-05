Российские военные сорвали 16 контратак в районах окружения группировок ВСУ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорвать окружение в Купянске и Красноармейске. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. При этом были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка.

Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю. В Красноармейске штурмовые группы продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях. Продолжается наступление в северном направлении.

«Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания. Не допустили прорыва противника из кольца окружения», – сообщили в оборонном ведомстве.

Освобождены 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР, продолжается продвижение в сторону микрорайона Западный, расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

За последние сутки ВСУ потеряли свыше 1460 боевиков и наемников, 25 броневиков, 94 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов и материальных средств.

Средства ПВО перехватили авиабомбу, четыре снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube