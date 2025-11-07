ВС РФ нанесли семь ответных ударов по военным тылам Украины за неделю

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине по предприятиям военной промышленности Украины и обеспечивавшим их работу объектам газо-энергетического комплекса, а также по связанной с ВСУ транспортной инфраструктуре. Кроме того, как сообщается в сводке Минобороны РФ, были атакованы непосредственно объекты вооруженных сил Украины.

В частности, ВС России поразили военные аэродромы, ремонтную базу вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В ведомстве подчеркнули, что удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Также сообщается, что за неделю российские силы ПВО в зоне специальной военной операции сбили 17 управляемых авиабомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1497 беспилотников самолетного типа. Силами ЧФ России в северо-западной части Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.

