Под контроль российских военных перешло село Успеновка Запорожской области – один из ключевых и самых укрепленных узлов обороны ВСУ на левобережье реки Янчур. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области», – сказано в сообщении.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка со взятием под контроль Успеновки.

По данным министерства, операцию по освобождению Успеновки от ВСУ завершили военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток».

«В ходе боев подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над территорией площадью более 7 квадратных километров, зачистили свыше 1100 строений, уничтожили более 50 единиц военной техники противника», – заявили в Минобороны. Действия штурмовиков осложняло то, что северо-восточная часть Успеновки была прикрыта рекой Янчур, но, несмотря на сложные условия и плотный огонь противника, российские военные «выполнили поставленную задачу в кратчайший срок».

В ведомстве отметили, что Успеновка является вторым по численности и значимости населенным пунктом в Гуляйпольском районе, крупнейшим на Успеновском плацдарме. «Поселок протянулся вдоль реки Янчур более чем на 5 километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями», – уточнили в Минобороны.

