Армия России нанесла массированный удар по военным и газовым объектам на Украине

Сегодня ночью российское войска в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по военным и газовым целям на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы России использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целями стали предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube