Российские войска отразили в общей сложности более десяти попыток атак со стороны вооруженных формирований Украины в районах Купянска и Красноармейска, где силы противника оказались в окружении. Как сообщает Министерство обороны РФ, потери врага на этих участках фронта составили более 300 военнослужащих.

Так, под Купянском в Харьковской области пресечены шесть атак ВСУ, которые пытались из районов населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск-Узловой, Осиново и Петровка деблокировать окруженные формирования.

За сутки уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, пять пикапов и две станции радиоэлектронной борьбы.

В то же время в Красноармейске штурмовые группы российской армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.

Отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино в ДНР. При этом сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен.

В Димитрове также продолжалась зачистка в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении Западного микрорайона.

В течение суток в Красноармейске и Димитрове уничтожены более 275 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка «Акация».

