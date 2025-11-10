российское информационное агентство 18+

Понедельник, 10 ноября 2025, 13:47 мск

ВС РФ освободили Гнатовку и еще два поселка в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки группировки ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Красноармейске российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также продолжают зачистку территории западной промзоны.

У населенного пункта Гришино отражены семь атак украинских боевиков, предпринятых с целью прорвать окружение, сорваны две попытки штурмовиков ВСУ вырваться из «котла» в северном и северо-западном направлениях.

В Димитрове российские бойцы развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области», – сообщили в МО.

В общей сложности за сутки авиация, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и 124 дрона самолетного типа.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

