Вторник, 11 ноября 2025, 13:36 мск

Российские войска освободили Новоуспеновское и восточную часть Купянска

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают продвижение в зоне спецоперации. За последние сутки российские бойцы заняли село Новоуспеновское в Запорожской области и освободили восточную часть Купянска в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Харьковской области в районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. «Полностью освобождена восточная часть города», – добавили в МО.

Тем временем, противник не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток отражена атака бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой с целью деблокирования окруженных подразделений.

В ДНР штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района Красноармейска. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог. В районе Гришино бойцы российской армии отбили семь атак. Боевики ВСУ пытались прорвать окружение в том числе на бронетехнике.

«Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Новоэкономическое ДНР», – сообщили в Министерстве обороны.

В Дмитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне «Восточный», в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона «Западный».

Москва, Зоя Осколкова

