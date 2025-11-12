ВС РФ выбили ВСУ из Сухого Яра и продвигаются в Красноармейске и Дмитрове

Российские войска взяли под контроль село Сухой Яр под Красноармейском в ДНР и продолжают громить окруженные силы ВСУ в самом Красноармейске и соседнем Дмитрове. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр. В Красноармейске штурмовики 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. В Дмитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.

За сутки российские бойцы отразили девять атак противника из района Гришино в ДНР, в том числе на бронетехнике, чтобы деблокировать окруженную группировки ВСУ. В результате уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

Всего за сутки потери ВСУ на красноармейском направлении составили более 250 боевиков, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 боевых бронемашин и три автомобиля.

В Купянске Харьковской области бойцы группировки «Запад» продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Отражена атака штурмовых подразделений Нацгвардии в районе населенного пункта Петровка. Уничтожены до 50 украинских боевиков, боевая бронемашина Senator канадского производства и другая техника. Общие потери противника в зоне ответственности группировки «Запад» составили до 215 боевиков, две боевые бронемашины и 21 автомобиль.

За сутки ВСУ лишились в зоне спецоперации до 1150 боевиков.

Тем временем российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места запуска беспилотников, а также позиции подразделений ПВО и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Силами ПВО в зоне спецоперации сбиты четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 133 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube