Украинские боевики на запорожском направлении взяли на вооружение новую тактику диверсионной деятельности: противник при помощи дронов сбрасывает на российские позиции купюры, пропитанные смертельно ядовитыми веществами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира роты группировки войск «Восток», участвующей в боях на запорожском направлении.

По словам военнослужащего с позывным «Физрук», если взять купюры без перчаток, яд через кожу быстро попадает в кровь, «и человек через короткое время становится двухсотым».

Ранее сообщалось, что ВСУ на запорожском направлении скидывают с дронов купюры с QR-кодами для определения местонахождения российских подразделений. Если боец отсканирует код телефоном, то сразу выдаст свою геопозицию, которую ВСУ тут же начинают обстреливать из всех видов оружия.

Москва, Наталья Петрова

