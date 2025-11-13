российское информационное агентство 18+

Четверг, 13 ноября 2025, 09:10 мск

Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ скидывают с беспилотников смертельно ядовитые купюры

Украинские боевики на запорожском направлении взяли на вооружение новую тактику диверсионной деятельности: противник при помощи дронов сбрасывает на российские позиции купюры, пропитанные смертельно ядовитыми веществами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира роты группировки войск «Восток», участвующей в боях на запорожском направлении.

По словам военнослужащего с позывным «Физрук», если взять купюры без перчаток, яд через кожу быстро попадает в кровь, «и человек через короткое время становится двухсотым».

Ранее сообщалось, что ВСУ на запорожском направлении скидывают с дронов купюры с QR-кодами для определения местонахождения российских подразделений. Если боец отсканирует код телефоном, то сразу выдаст свою геопозицию, которую ВСУ тут же начинают обстреливать из всех видов оружия.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

