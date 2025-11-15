Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль село Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, бойцы «Запада» улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение окруженной группировки противника в районе Купянска в Харьковской области. Отбиты две контратаки ВСУ со стороны Кутьковки и Петровки, предпринятые с целью деблокировать окруженные подразделения.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ликвидацию попавших в «котел» бригад ВСУ в районе Красноармейска в ДНР. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное. На этом направлении отражены семь атак из района населенного пункта Гришино. В Дмитрове продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города, подразделения 51-й армии вплотную подошли к микрорайону Западный.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средств противовоздушной обороны перехватили четыре авиабомбы и 247 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

