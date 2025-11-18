ВС РФ взяли под контроль два поселка в Харьковской и Днепропетровской областях

Российские силы продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последние сутки еще два поселка перешли под контроль ВС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделениями группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Цегельное Харьковской области. Тем временем, Восточная группировка войск в ходе наступательных действий заняла Нечаевку в Днепропетровской области.

Бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР, а также продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. «В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения», – сообщили в оборонном ведомстве.

Центральная группировка войск сжимает кольцо окружения в Красноармейске. Отражены шесть атак из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Кроме того, в Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», – добавили в МО.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили три авиабомбы и 206 беспилотников самолетного типа.

