Российские бойцы нашли в Купянске два брошенных склада вооружений ВСУ

В Купянске Харьковской области российские бойцы обнаружили два склада с вооружением, которые бросили ВСУ. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка.

«В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование», – передает слова военнослужащего Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, в районе Купянска группировка ВС РФ «Запад» продолжает зачистку окруженных формирований ВСУ. Бригады украинских боевиков предпринимают попытки вырваться из «котла», которые успешно пресекаются.

Кроме того, российские силы отбивают контратаки, организованные ВСУ с целью деблокировать кольца окружения. Так накануне сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка.

Купянск, Зоя Осколкова

