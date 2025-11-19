российское информационное агентство 18+

Среда, 19 ноября 2025, 12:02 мск

Российские бойцы нашли в Купянске два брошенных склада вооружений ВСУ

В Купянске Харьковской области российские бойцы обнаружили два склада с вооружением, которые бросили ВСУ. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка.

«В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование», – передает слова военнослужащего Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, в районе Купянска группировка ВС РФ «Запад» продолжает зачистку окруженных формирований ВСУ. Бригады украинских боевиков предпринимают попытки вырваться из «котла», которые успешно пресекаются.

Кроме того, российские силы отбивают контратаки, организованные ВСУ с целью деблокировать кольца окружения. Так накануне сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка.

Купянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

