ВС РФ продолжают зачистку окруженных формирований ВСУ в зоне спецоперации. За минувшие сутки противник предпринял десять попыток вырваться из «котлов». Об этом рассказали в Минобороны России.

В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное.

«Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении в населенном пункте Димитров. ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

Тем временем, подразделения группировки войск «Запад» продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника в Купянске в Харьковской области. «В течение суток отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ», – рассказали в МО.

На остальных направлениях фронта ВС РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции. За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1340 боевиков и наемников, три танка, 17 броневиков, 75 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной борьбы, уничтожен 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США, нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты ATACMS, семь авиабомб и 93 беспилотника самолетного типа. «Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

