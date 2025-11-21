ВС РФ за неделю освободили Купянск и еще 15 населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска за неделю установили контроль на 16-ю населенными пунктами в зоне специальной военной операции, в том числе над Купянском Харьковской области, и продолжили громить окруженные силы ВСУ в Красноармейска и Димитрове в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» освободили поселки Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Бойцы группировки «Запад» завершили освобождение города Купянск, а также взяли под контроль населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь в ДНР и Петропавловка Харьковской области. Продолжается уничтожение сил ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Напомним, об освобождении Купянска стало известно вечером 20 ноября. О взятии города под контроль начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в ходе визита президента РФ в один из командных пунктов группировки «Запад».

«Южная» группировка освободила Платоновку в ДНР. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение сел Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области. Бойцы группировки войск «Днепр» заняли село Малая Токмачка Запорожской области.

В городе Красноармейске в ДНР штурмовики группировки войск «Центр» ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Кроме того, продолжается зачистка села в пригороде Красноармейска. За неделю ВС РФ отбили шесть атак ВСУ на бронетехнике из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженной в Красноармейске группировки противника.

В соседнем городе Димитров штурмовые отряды продолжают наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники.

В течение недели российские военные уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS производства США.

Силы ПВО сбили по четыре ракеты ATACMS и Storm Shadow, 15 управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1089 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

