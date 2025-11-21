За неделю ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки ВСУ

В период с 15 по 21 ноября российские силы нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ВПК и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по территориям РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Целью ударов стали предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.
Кроме того, атаке подверглись места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Москва, Зоя Осколкова
