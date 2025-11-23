Подразделения Вооруженных сил России расширили зону контроля в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, вооруженные формирования Украины теряют контроль над ситуацией.

«Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля Вооруженных сил. Преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки», – отметил Пушилин.

При этом глава ДНР обратил внимание, что российские войска продолжают бои за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища.

Стоит отметить, что в Константиновке в 55 километрах от Донецка находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

