Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над селом Иванополье в Донецкой народной республике и продолжили продвижение на ключевых направлениях специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минообороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт Иванополье освободили подразделения «Южной» группировки войск. Также бойцы группировки поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка в ДНР. Подразделения «Южной» группировки после взятия Иванополья уверенно продвигаются вперед на Александро-Калиновском направлении в зоне спецоперации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю и продолжает выбивать противника из Красноармейска и Дмитрова в ДНР. В Красноармейске штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Также продолжается зачистка населенного пункта Ровное. Вместе с тем российские военные отразили девять атак ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокировать окруженную в Красноармейске группировку противника.

В Димитрове штурмовые отряды продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

В то же время бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам ВСУ и украинской нацгвардии около Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки, Подолов Харьковской области и Дибровы в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ и громят противника вблизи Александровки, Великомихайловки Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

Вместе с тем авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Российские силы ПВО сбили управляемую авиабомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

