ВС РФ зашли в Гришино под Красноармейском и ударили по ВПК Украины

Российские штурмовые группы группировки войск «Центр» зашли в село Гришино вблизи города Красноармейска в ДНР, а также продолжили продвижение в самом Красноармейске и соседнем Димитрове. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики», – сказано в сообщении.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.

При этом российские военные отразили 10 атак ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных подразделений противника.

За прошедшие сутки на красноармейском направлении уничтожено более 260 боевиков ВСУ.

В то же время подразделения ВС РФ продолжают теснить противника на остальных направлениях спецоперации в ДНР, Харьковской, Запорожской областях. Бойцы группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ. Подразделения группировок «Запад» и «Юг» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи.

За сутки нанесены новые удары по военной инфраструктуре Украины. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили предприятия военно-промышленного комплекса, склады горючего, место предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы HIMARS и 230 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

