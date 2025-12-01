Зеленский после переговоров с США анонсировал работу над «непростыми вещами»

Владимир Зеленский после переговоров делегаций США и Украины во Флориде заявил о том, что предстоит проработать «непростые вещи».

«Все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще надо поработать», – написал он в своем телеграм-канале. Глава киевского режима добавил, что дальнейшие шаги Киева будут определены после получения полного доклада от переговорной группы.

Axios ранее сообщал, что на прошедших 30 ноября переговорах между США и Украиной главной темой обсуждения был вопрос территорий. Как отмечалось, встреча была непростой, но продуктивной. Вместе с тем, по данным ABC News, с украинской стороны не наблюдалось никаких признаков прогресса по вопросу об уступке России территории. По словам собеседника телеканала, Киев не желает уступать территорию.

В свою очередь, CNN отмечал, что переговоры США и Украины не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам урегулирования украинского конфликта – сторонам предстоит еще многое сделать.

Киев, Наталья Петрова

