Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны сообщили о взятии под контроль села Новобойковское в Запорожской области.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области», – говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орехов, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

На остальных направлениях ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции. За последние сутки противник потерял свыше 1265 боевиков и наемников, 17 броневиков, 55 легковых автомобилей и пикапов, 10 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили пять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 52 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

