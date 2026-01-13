ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. О продвижении на линии фронта рассказали в Министерстве обороны РФ.

Так подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и ударили по формированиям ВСУ в районе Мирополья в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение бригаде теробороны в районах Старицы и Волчанских Хуторов в Харьковской области.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и атаковали силы нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Грушевка, Петровка, Благодатовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Яровая, Сосновое, Дробышево и Ильичевка Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Закотного, Резниковки, Петровского, Приволья, Миньковки, Константиновки и Степановки в ДНР.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение и атаковала врага в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водянское, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и бьют противника в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Розовка, Новоукраинка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Прилуки Запорожской области и Братское Днепропетровской области.

Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Днепровское Херсонской области, Орехов и Павловка Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах», – добавили в Минобороны.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 авиабомб, два снаряда HIMARS и 207 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

