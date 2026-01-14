ВС РФ взяли под контроль село Комаровка в Сумской области

Российские войска продолжили наступление в зоне спецоперации. В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Комаровки в Сумской области.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка.

На Харьковском направлении Северная группировка войск атаковала три бригады ВСУ и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора в Харьковской области.

За сутки общие потери киевского режима составили свыше 1310 боевиков и наемников, два танка, 28 броневиков, 95 автомобилей и пикапов, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и две контрбатарейной борьбы, уничтожены 14 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили семь авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 260 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

