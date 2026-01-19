Армия России освободила два поселка в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое в ДНР, Новоподгородное и Демурино в Днепропетровской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» заняли Павловку в Запорожской области и ударили по силам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

За сутки средства ПВО перехватили 12 авиабомб, две ракеты большой дальности «Нептун» и 122 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

